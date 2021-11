Basket Promozione l'Antoniana Como vince il derby cittadino contro l'Alebbio per 78-71

pallacanestro minors risultati

Basket Promozione si è giocato un importante recupero nel girone Como2.

Basket Promozione si è giocato un importante recupero nel girone Como2.

Basket Promozione da giovedì si apre il 6° turno d'andata che si chiuderà venerdì 26 con il big match Albavilla-Villa Guardia

Si è giocato nelle ultime ore un importante recupero nel girone Como 2 del campionato di Basket Promozione. Il derby cittadino valido per il 2° turno d'andata è stato vinto dai padroni di casa dell'Antoniana che hanno battuto i cugini dell'Alebbio con il punteggio di 78-71. Antoniana che così fa un passo avanti in classifica salendo a quota 4. Già domani sera giovedì 25 novembre sia Antoniana che Alebbio torneranno in campo per aprire il 6° turno d'andata entrambe in trasferta rispettivamente a Cucciago e a Lurate Caccivio. Il turno si completerà venerdì sera quando andrà in scena l'atteso big match d'alta quota Albavilla-Villa Guardia oltre a Inverigo-Senna.

Recupero del 2ç turno d'andata girone Como2

Antoniana Como-Alebbio Como 78-71

Il cartellone del prossimo turno 6° d'andata girone Como2

Giovedì 25 novembre ore 21.30 Lurate Caccivio-Alebbio, Cucciago Bulls-Antoniana; venerdì 26 ore 21.30 Inverigo-Senna, Albavilla-Villa Guardia.

La classifica aggiornata del girone Como2

Villa Guardia, I Gladiatori Albavilla 8; Cucciago, Kaire Sport Lurate 6; Il Gigante Inverigo, Antoniana 4; fa Alebbio Como 2; Senna 0.