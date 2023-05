Basket Promozione: si sono aperte ieri sera le serie dei playout salvezza.

Basket Promozione: l'Antoniana fa il colpo a Legnano, Lurate cade in casa con Vismara

Si sono aperte ieri sera le prime serie di playout salvezza del campionato di basket Promozione maschile. Esordio fortunato dell'Antoniana Como che ha sbancato Legnano mentre ko pesante per la Kaire Sport Lurate Caccivio battuta a domicilio dal Vismara Milano. Oggi tocca a Figino in casa mentre Playground Team e Tavernerio vanno fuori. Domenica toccherà alla Virtus Cermenate mentre lunedì chiuderà il cartellone il CDG Erba in casa contro San Benedetto Milano.

Calendario Playout-in salvezza al meglio delle tre gare

Gara1 giovedì 25/5 Lurate Caccivio-Vismara Milano 50-62, Legnano-Antoniana Como 49-53; venerdì 26 Figino-Verbano Luino, Samarate-Tavernerio, Brugherio-Playground Team; domenica 28 Busto Garolfo-Virtus Cermenate; lunedì 29 CDG Erba-S. Benedetto Milano. Così il tabellone di Gara 2: martedì 30 Verbano Luino;-Figino mercoledì 31 Playground-Brugherio; giovedì 1 giugno Antoniana-Legnano, Cermenate-Busto Garolfo, Vismara Milano-Lurate Caccivio, Tavernerio-Samarate. lunedì 5 giugno San Benedetto Milano-CDG Erba.

Eventuali gare 3 domenica 4 giugno.

Scattano anche i playoff per la D con Inverigo e Villa Guardia

Domani sera sabato 27 invece inizieranno i playoff Promozione sia il GS Villa Guardia che il Gigante Inverigo che nel 1° turno sfideranno in casa rispettivamente Acli Trecella e Baby Santos Milano nella prima delle due serie al meglio delle tre gare a caccia del salto in serie D

Calendario 1° turno Playoff Promozione

Gara 1 sabato 27 maggio ore 21 Inverigo-Baby Santos Milano, Villa Guardia-Trecella

Gara 2 mercoledì 31 maggio ore 21.30, eventuale gara 3 domenica 4 giugno