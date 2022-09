Basket Promozione le 14 squadre lariane sono state inserite nel girone regionale G

Basket Promozione novità importanti per le formazioni nostrane che partecipano al campionato 2022/23.

Basket Promozione assente dopo anni Albavilla, ripescata Senna, wild card giovani per Virtus Cermenate e Erba, completano il lotto Sondrio e Tirano

News importanti per le squadre lariane che saranno impegnate nel prossimo campionato di basket Promozione maschile 2022/23. Sono ben 14 le formazioni nostrane che scenderanno in campo e sono state inserite nel girone G completato dalle due squadre valtellinesi Sondrio e Tirano. Nel plotoncino comasco figurano le tre retrocesse dalla serie D Tavernerio, Figino e Lomazzo, in più sono state accolte con due wild card giovanili Virtus Cermenate e Le Bocce Erba. Ripescata il Senna. Clamorosa l'assenza dopo tanti anni di una società storica come la Pallacanestro Albavilla che ha rinunciato ad iscriversi.

Questo il girone G di Promozione 2022/23

Basket Tavernerio

ABC Lomazzo

Pallacanestro Figino

SB'83 Cermenate

Gigante Inverigo

Sant'Ambrogio Mariano mariano

Antoniana Como

GS Villa Guardia

Playground Team Cantù

Pol. Senna

Kaire Sport Lurate Caccivio

Alebbio Como

Virtus Cermenate

Le Bocce Erba

Sondrio

Tirano