Basket Promozione le squadre comasche inserite nel girone Varese C

Basket Promozione la fip ha definito i raggruppamenti del campionato 2020/21.

Basket Promozione prima fase tutta lariana con al via ben 8 formazioni della nostra provincia

Il comitato Fip lombardia ha definito i gironi del campionato regionale di basket Promozione che vede al via ben 112 squadre. Le otto rappresentanti comasche sono state inserite nel girone Varese C. Ora si attende la pubblicazione del calendario della regular season della prima fase.

Girone: VARESE C

010610 POLISPORTIVASENNA DILETTANT. – SENNA COMASCO (COMO)

002986 G.S. VILLAGUARDIA A.S.D. – VILLA GUARDIA (COMO)

006582 Pinocchio Alebbio 1954 – COMO (COMO)

051569 ASD BASKET ANTONIANA – COMO (COMO)

001604 A.D. Pallacanestro Albavilla – ALBAVILLA (COMO)

051378 A.S.D. PLAYGROUND TEAM – CERMENATE (COMO)

008782 A.S.D. BASKET S.AMBROGIO – MARIANO COMENSE (COMO)

050597 A.S. DIL. IL GIGANTE INVERIGO – INVERIGO (COMO)

Girone: BERGAMO A

002869 SOC.POL.1964 EXCELSIOR VAIANO – VAIANO CREMASCO (CREMONA)

036472 Boça Basket ’89 – BERGAMO (BERGAMO)

038595 AZZANESE BASKET ASD – AZZANO SAN PAOLO (BERGAMO)

054715 NUOVA PALLACANESTRO DELL ADDA – CASSANO D’ADDA (MILANO)

003848 A.S.D. IL MOMENTO – RIVOLTA D’ADDA (CREMONA)

000847 VISCONTI BASKET – BRIGNANO GERA D’ADDA (BERGAMO)

051288 A.S.D. VIRTUS ARZAGO – ARZAGO D’ADDA (BERGAMO)

054894 BASKET SCHOOL OFFANENGO A.S.D. – OFFANENGO (CREMONA)

Girone: BERGAMO B

054508 A.S.D. TRENZANO BASKET – TRENZANO (BRESCIA)

035346 SCANZOROSCIATE BK VIRTUS DIL. – SCANZOROSCIATE (BERGAMO)

054619 BASKET PEDRENGO – PEDRENGO (BERGAMO)

054705 ASS. SPORT. DILETT. PALLACANESTRO ROVATO – ROVATO (BRESCIA)

007716 BASKET COCCAGLIO 1982 – COCCAGLIO (BRESCIA)

054740 A.S.D. Aurora pallacanestro Trescore 1962 – TRESCORE BALNEARIO (BERGAMO)

050774 A. DIL. PALL. PALOSCO – PALOSCO (BERGAMO)

005395 VESPA BASKET – CASTELCOVATI (BRESCIA)

Girone: BERGAMO C

055172 ASD GRUPPO SPORTIVO DUE VI – GALBIATE (LECCO)

050613 A.S. DIL. POL. LIERNA – LIERNA (LECCO)

052447 ASD ORATORIO S.GIUSEPPE PALL. – DALMINE (BERGAMO)

052772 BASKET VALTEXAS – BERGAMO (BERGAMO)

050371 PALAVAL BASKET 2004 – PALADINA (BERGAMO)

008746 U.S.S.PELLEGRINO VB.BASKET ASD – SAN PELLEGRINO TERME (BERGAMO)

054080 A.S.D.BREMBO BASKET MOZZO 2013 – MOZZO (BERGAMO)

003762 ALMENNO BASKET – ALMENNO SAN SALVATORE (BERGAMO)

Girone: BERGAMO D

003837 POL. DIL. FORTITUDO – BUSNAGO (MONZA BRIANZA)

000840 STARCH ORNAGO – ORNAGO (MONZA BRIANZA)

052754 PALL. CONCOREZZO A.S.D. – CONCOREZZO (MONZA BRIANZA)

016362 A.DIL. G.S. BASKET SOVICO – SOVICO (MONZA BRIANZA)

050311 A.S.DIL.LESMO 2004 – LESMO (MONZA BRIANZA)

033311 A.D. POLISPORTIVA BELLUSCO SEZ. BASKET – BELLUSCO (MONZA BRIANZA)

000525 U.S. ALFONSO CASATI a.s.d. – ARCORE (MONZA BRIANZA)

007057 U.S. BURAGHESE – BURAGO DI MOLGORA (MONZA BRIANZA)

Girone: BRESCIA A

050972 A.S.D. VIRTUS DESENZANO BK – DESENZANO DEL GARDA (BRESCIA)

044391 AMICO BASKET A.S.D. – CARPENEDOLO (BRESCIA)

054666 ASD CENTRO MINIBASKET ABC VIRTUS MANTOVA – MANTOVA (MANTOVA)

051001 A.S.D. SORESINESE BASKET 06 – SORESINA (CREMONA)

050782 PBA BASKET LIONS DEL CHIESE – ASOLA (MANTOVA)

054920 Pallacanestro Monteclarense – MONTICHIARI (BRESCIA)

047847 A.S.D CREMONESE BASKET – CREMONA (CREMONA)

047866 A. G.S. FADIGATI – CICOGNOLO (CREMONA)

Girone: BRESCIA B

052642 ASD NEW BASKET PISOGNE – PISOGNE (BRESCIA)

007064 AD BRESCIA BK RONCADELLE CSCR – RONCADELLE (BRESCIA)

008759 PROMOBASKET VIRTUS A.S.D. – PONCARALE (BRESCIA)

054252 A.S.D. BASKET SAN ZENO – SAN ZENO NAVIGLIO (BRESCIA)

001946 ASD G.S.VEROLESE BASKET – VEROLANUOVA (BRESCIA)

044416 A. Dil. PNB18 Pallacanestro Nave Bovezzo – NAVE (BRESCIA)

052164 ASD POL. COMUNALE OME – OME (BRESCIA)

033012 CUS BRESCIA A.S.D. – BRESCIA (BRESCIA)

Girone: MILANO A

014155 VIRTUS MEDA BASKET A.S.D. – MEDA (MONZA BRIANZA)

051358 ASTEL A.S.D. TELLINA – TEGLIO (SONDRIO)

034343 A.S.D. POL. VERANESE – VERANO BRIANZA (MONZA BRIANZA)

038580 A.S.D. POL. BESANESE – BESANA IN BRIANZA (MONZA BRIANZA)

051690 A.D. 5 FUORI PALL. GIUSSANO – GIUSSANO (MONZA BRIANZA)

050891 BASKET CESANO SEVESO – CESANO MADERNO (MONZA BRIANZA)

054943 POB Binzago 2017 – CESANO MADERNO (MONZA BRIANZA)

038550 A.S.D. CAMPETTO BASKET CLUB – SONDRIO (SONDRIO)

Girone: MILANO B

012801 U.S. ACLI TRECELLA – POZZUOLO MARTESANA (MILANO)

052808 PALL. S.GERARDO MONZA ASD – MONZA (MONZA BRIANZA)

051373 A.S.D. INZAGO BASKET – INZAGO (MILANO)

052794 APD ACQUAMARINA SPORT&LIFE – SEGRATE (MILANO)

003818 A.D. EUREKA BASKET – MONZA (MONZA BRIANZA)

054457 A.S.D. SANFRU BASKET – MONZA (MONZA BRIANZA)

001520 A.S.D. BASKET PIOLTELLO – PIOLTELLO (MILANO)

051816 A.S.D. PALL. CARUGATE – CARUGATE (MILANO)

Girone: MILANO C

036131 BORGHEBASKET 91 A.S.D. – BORGHETTO LODIGIANO (LODI)

038532 A.S.D. JUNIOR BASKET – VIGEVANO (PAVIA)

045056 U.S. D. P.G. FRASSATI BK E V. – CASTIGLIONE D’ADDA (LODI)

002617 VIRTUS BINASCO – BINASCO (MILANO)

007724 C R A C BIONICS – BUCCINASCO (MILANO)

041112 A.S. KOR DIL. – SAN GIULIANO MILANESE (MILANO)

036479 PALLACANESTRO OLIMPIA GAMBOLO – GAMBOLO’ (PAVIA)

052423 ASD VIRTUS BASKET CASTEGGIO – CASTEGGIO (PAVIA)

Girone: MILANO D

001958 ASD BRESSO BASKET – BRESSO (MILANO)

000457 A.S.DIL. BASKET P.O.S.A.L. – SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)

000321 SOCIAL O.S.A. BASKET A.S.D. – MILANO (MILANO)

000839 G.S. O.SA.L. NOVATE A.S.D. – NOVATE MILANESE (MILANO)

044408 MAGIC UTAH A.S.D. – MILANO (MILANO)

014139 ASD ADO SAN BENEDETTO BASKET – MILANO (MILANO)

038912 A. S. D. BABY SANTOS – MILANO (MILANO)

051641 PALLACANESTRO BOLLATE GOSS ASD – BOLLATE (MILANO)

Girone: MILANO E

016365 A.S.D. ACLI BASKET BAREGGIO – BAREGGIO (MILANO)

052716 ASD PALL. MAGENTA – MAGENTA (MILANO)

007148 ASS. DIL. EBRO BASKET – MILANO (MILANO)

051567 A.S.D. VISMARA – MILANO (MILANO)

054443 ASD Cesano Boscone Basket – CESANO BOSCONE (MILANO)

052158 SSD ARL SAN CARLO SPORT – MILANO (MILANO)

050562 ASS. DIL. BASKET AJACCIO 1988 – MILANO (MILANO)

002639 A.S.D. POL. LIBERTAS VANZAGO – VANZAGO (MILANO)

Girone: VARESE A

039055 AYERS ROCK BK GALLARATE ASD – GALLARATE (VARESE)

010542 A.S.D. POL. DAVERIO – DAVERIO (VARESE)

054475 A.S.D.BASKET VERBANO 1984 – LUINO (VARESE)

010640 A.S.D. PALL. CUORICINO CARDANO – CARDANO AL CAMPO (VARESE)

054730 BASKET BOSTO 2016 A.S.D. – VARESE (VARESE)

054033 Basket School Tradate A.S.D. – TRADATE (VARESE)

007696 VALCUVIA BASKET A.S. DIL. – CUVEGLIO (VARESE)

035333 A.DIL.GIOVANI ATLETI BASKET – SAMARATE (VARESE)

Girone: VARESE B

000883 ASD G S ANTONIANO – BUSTO ARSIZIO (VARESE)

036451 ASD ELEGY LEGNANO – LEGNANO (MILANO)

051857 A.S.D. DRAGHI GORLAZY – GORLA MAGGIORE (VARESE)

015889 A. DIL. BASKET CARONNO – CARONNO PERTUSELLA (VARESE)

001960 POL AIROLDI PALL – ORIGGIO (VARESE)

000459 A.S.D.CSO CESTISTICA BORSANESE – BUSTO ARSIZIO (VARESE)

052964 PALLACANESTRO ROOSTERS PARABI – PARABIAGO (MILANO)

020662 A.DIL. PALL. PREGNANA – PREGNANA MILANESE (MILANO)