Basket Promozione le squadre lariane tutte in campo stasera per l'ultimo turno del 2021

Pallacanestro minors in campo

Basket Promozione si gioca oggi il 2° turno di ritorno del girone Como2.

Basket Promozione fari puntati su Albavilla-Lurate e Inverigo-Cucciago mentre il Villa Guardia va a Senna

Si giocano tutte stasera le quattro partite del girone Como2 del campionato di basket Promozione maschile. Per il 2° turno di ritorno fari puntati su Albavilla-Lurate Caccivio e Gigante Inverigo-Cucciago Bulls con le due capoliste attese da impegni non facili. Chi spera di approfittare di eventuali passi falsi è il Villa Guardia che oggi rende visita al fanalino di coda Senna che poi riaffronterà mercoledì 23 in casa per il recupero del 2° turno d'andata. Un doppio confronto che il GSV vuole sfruttare per mantenere l'imbattibilità sul campo e salire in vetta. Completa il cartellone il derby cittadino Alebbio-Antoniana Como.

Il cartellone del 2° turno di ritorno del girone Como2

Venerdì 17 dicembre ore 21.30 Albavilla-Kaire Sport Lurate, Alebbio-Antoniana, Senna-Villa Guardia, Inverigo-Cucciago.

La classifica aggiornata del girone Como2

I Gladiatori Albavilla, Cucciago Bulls 12; GS Villa Guardia 11; Kaire Sport Lurate, Inverigo 8; Alebbio 6; Antoniana 4; Senna 0.