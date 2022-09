Basket Promozione: nel weekend Inverigo ha ospitato un interessante torneo precampionato.

Basket Promozione: Lomazzo doma il Gigante all'overtime e vince il Memorial Giorgio Nespoli

Manca sempre di meno alla prima palla a due del campionato di basket Promozione maschile e nell'attesa si è disputato un interessante torneo ad Inverigo, il Memorial Giorgio Nespoli, quadrangolare organizzato dalla locale Il Gigante e riservato a squadre lariane del girone G. Un torneo che non ha deluso le attese e che ha fatto già respirare aria di campionato con tutte partite avvincenti. Il successo ha premiato l'ABC Lomazzo che domenica nella combattuta finalissima ha superato ma dopo un overtime i padroni di casa del Gigante per 56-55. In precedenza nella finalina per il 3°-4° posto vittoria del Playground Team contro l'Antoniana Como per45-33. Ora l'attenzione si sposta sul campionato che scatterà il 3 ottobre.

Il cartellone del Memorial Giorgio Nespoli

Sabato 24 settembre le semifinali

Antoniana Como-Abc Lomazzo 52-71

Gigante Inverigo-Playground Team 52-42

Domenica 25 settembre le due finali

Ore 17.30 finale 3°-4° Antoniana Como-Playground Team 33-45

Ore 19.30 la finalissima 1°-2° posto ABC Lomazzo-Gigante Inverigo 55-56 dts.