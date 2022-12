Basket Promozione: si è giocato ieri il recupero del 10° turno d'andata nel girone G lombardo.

Basket Promozione: Lomazzo si regala un bel successo sbancando il campo della SB'83 Cermenate

Si è giocato ieri sera il recupero del 10° turno d'andata del girone G del campionato di basket Promozione che ha visto il colpo corsaro dell'Abc Lomazzo che si è regalato 2 punti d'oro per Natale sbancando il campo della SB'83 Cermenate. Il girone G va così in vacanza per tornare in campo a gennaio con l'anticipo del 9 gennaio Playground Team-Antoniana. Sotto l'Albero brindano la capolista solitaria e imbattuta Il Gigante Inverigo tallonata da Villa Guardia e al terzo posto del podio dal Tirano.

Recupero del 10° turno d'andata girone G

Lunedì 19 dicembre SB’83-Lomazzo 62-75.

Classifica aggiornata del girone G

Gigante Inverigo 22; GS Villa Guardia 20; Tirano 18; Figino 16; Kaire Sport Lurate 14; CDG Erba, Antoniana Como 12; Tavernerio, Virtus Cermenate, Alebbio 10; S. Ambrogio Mariano, Lomazzo 8; SB’83 Cermenate 6; Playground, Senna 4; Sondrio 2.

Programma del 12° turno d'andata girone G

Lunedì 9 gennaio Playground-Antoniana; giovedì 12 Erba-SB’83, Tavernerio-Mariano; venerdì 13 ore 21 Inverigo-Lurate, Figino-Alebbio, Senna-Sondrio; sabato 14 ore 21 Villa Guardia-Tirano; domenica 15 Virtus Cermenate-Lomazzo.