Basket Promozione Mariano saluta il 2021 all'ultimo posto, Sidergorla invece... senza giocare

pallacanestro minors risultati

Basket Promozione si è giocato un incompleto 2° turno di ritorno del girone Como1.

Basket Promozione il Playground Team infatti ha dovuto rinviare per casi di positività le ultime due gare, il torneo torna a gennaio

Si è chiuso il 2021 anche per il girone Como1 del campionato di Promozione maschile. Per la verità il 2° turno di ritorno, l'ultimo dell'anno vecchio ha visto giocare solo tre partite perché quella che avrebbe dovuto vedere protagonista il Sidergorla Playoground Team contro la Veranese è stata rinviata così come quella precedente contro la Besanese per alcuni casi di positività al Covid. La squadra di coach Raffaele Marcantonio così resta a quota 8 punti in classifica ma con ben due gare da recuperare. All'ultimo posto invece si congeda dal 2021 il Sant'Ambrogio Mariano che si è dovuto arrendere nell'ultimo impegno sul campo del Cesano Seveso. Il campionato ora si ferma per le festività per poi tornare nel 2022 quando il 13 gennaio Mariano ospiterà la Besanese e il 16 il Sidergorla riceverà il Cesano Seveso.

Programma del 2° turno di ritorno girone Como1

Giovedì 16 ore 21.30 Cesano Seveso-Mariano Comense 73-40; domenica 19 Binzago-Besanese 68-57; lunedì 20 ore 21.30 Sidergorla Playground -Veranese rinviata. Martedì 21 dicembre Giussano-Sovico 77-33,

Classifica aggiornata girone Como1

Cesano Seveso, Binzago 14; Besanese 10; Sidergorla Playground Team, Veranese 8; Sovico, 5 Fuori Giussano 6; Sant'Ambrogio Mariano Comense 2.

Programma del 3° turno di ritorno girone Como1

Lunedì 10 gennaio Veranese-Giussano; giovedì 13 Sovico-Binzago; venerdì 14 Sant'Ambrogio Mariano-Besanese; domenica 16 Sidergorla Playground Team-Cesano Seveso.