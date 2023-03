Basket Promozione: si è aperto ieri sera l'8° turno di ritorno del girone G lombardo.

Basket Promozione: Mariano vince il derby brianzolo in casa del Playground Team

Si è già aperto ieri sera l'8° turno del girone G del campionato di basket Promozione maschile. Apripista è stato l'anticipo giocato a Brenna che ha visto il colpo esterno del Sant'Ambrogio Mariano che si è imposto nel derby brianzolo in casa del Playground Team, Un successo pesante per i biancorossi marianesi che così agganciano in classifica a quota 14 proprio il Playground. Il turno continuerà giovedì sera con tre tre gare Erba-Alebbio, Antoniana-Lomazzo e Kaire Sport Lurate-SB’83 Cermenate.

Il cartellone dell'8° turno di ritorno girone G

Lunedì 27 marzo alle ore 21.30 Playground-Mariano 56-61; giovedì 30 ore 21 Erba-Alebbio, ore 21.15 Antoniana-Lomazzo, 21.30 Kaire Lurate-SB’83 Cermenate; venerdì 31 ore 21.15 Figino-Tavernerio, 21.30 Villa Guardia-Sondrio, Senna-Inverigo; domenica 2 aprile ore 18 Virus Cermenate-Tirano.

Classifica aggiornata del girone G

Gigante Inverigo, GS Villa Guardia 40; Tirano 36; Figino 34, CDG Erba 32; Kaire Sport Lurate Caccivio 24; Tavernerio 22; Alebbio 18; Antoniana, Virtus Cermenate 16; Lomazzo, Playground Team, Mariano 14; SB’83 Cermenate 12; Senna 10; Sondrio 8.