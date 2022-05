Basket Promozione mercoledì 18 maggio apripista i Cucciago Bulls ospiti dell'Eureka Monza

Pallacanestro minors risultati

Basket Promozione definiti gli accoppiamenti degli ottavi di playoff lombardi che si aprono questa settimana.

Sono definiti gli accoppiamenti degli ottavi di finale playoff del campionato di basket Promozione maschile lombardo. In campo tra le 32 squadre rimaste anche 4 portacolori lariane che hanno chiuso il girone Como1-2 ai primi quattro posti: Villa Guardia, Gladiatori Albavilla, Kaire Sport Lurate Caccivio e Cucciago Bulls che sono state inserite nel girone Ovest. Primi a scendere in campo mercoledì 18 maggio saranno i Cucciago Bulls ospiti dell'Eureka Monza. Giovedì 19 invece toccherà al GS Villa Guardia in casa contro Carugate e al Lurate Caccivio ospite dell'ACLI Trecella. Venerdì 20 invece toccherà ai Gladiatori Albavilla che in casa riceveranno Ornago. Ricordiamo che tutti gli ottavi di finale saranno in partita secca.

Il tabellone ovest ottavi di finale

1- 19/5 ore 21.30 Villa Guardia-Carugate

2- 19/5 ore 21.15 ACli Trecella Lurate caccivio

3- 18/5 ore 21.30 Eureka Monza-Cucciago Bulls

4- 20/5 ore 21.15 Gladiatori Albavilla-Ornago

5- 19/5 Basket player Marcallo-Samarate

6 - 19/5 Gallarate-Junior basket

7- 19/5 Antoniano Busto-Elegy leganno

8- 19/5 San Carlo Milano-Basket Bosto