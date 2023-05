Basket Promozione: è iniziata la seconda fase per la salvezza e il salto in D.

Basket Promozione: nei playoff subito a segno Inverigo, ko casalingo per Villa Guardia

Sono iniziati nel weekend i playoff per la serie D del campionato di basket Promozione maschile e sono iniziati in modo agrodolce per i colori lariani.

Sorride il Gigante Inverigo che ha ipotecato il passaggio al secondo turno vincendo largamente gara 1 di semifinale contro i Baby Santos Milano. Sconfitta amarissima in casa invece per il GS Villa Guardia sorpreso dall'ACLI Trecella e già con le spalle al muro.

Per non dire addio ai sogni di serie D il GSV dovrà vincere gara 2 mercoledì sera in trasferta e rimandare tutto alla bella in casa.

Calendario 1° turno Playoff Promozione

Gara 1 sabato 27 maggio ore 21 Inverigo-Baby Santos Milano 83-35 (1-0), Villa Guardia-Trecella 59-72 (0-1)

Gara 2 mercoledì 31 maggio ore 21.30, eventuale gara 3 domenica 4 giugno

Calendario Playout-in salvezza al meglio delle tre gare

Oggi si chiude con Erba-San Benedetto Milano il cartellone delle gare 1 dei playout salvezza che hanno visto i successi lariani di Antoniana, Figino, Tavernerio ma anche le sconfitte di Lurate, Playground, Virtus Cermenate.

Risultati delle Gara1:

Giovedì 25/5 Lurate Caccivio-Vismara Milano 50-62 (0-1), Legnano-Antoniana Como 49-53 (0-1); venerdì 26 Figino-Verbano Luino 66-51 (1-0), Samarate-Tavernerio 50-59 (0-1), Brugherio-Playground Team 66-62 (1-0); domenica 28 Busto Garolfo-Virtus Cermenate 80-41 (1-0); lunedì 29 CDG Erba-S. Benedetto Milano.

Così il tabellone di Gara 2

Martedì 30 Verbano Luino;-Figino mercoledì 31 Playground-Brugherio; giovedì 1 giugno Antoniana-Legnano, Cermenate-Busto Garolfo, Vismara Milano-Lurate Caccivio, Tavernerio-Samarate. lunedì 5 giugno San Benedetto Milano-CDG Erba.

Eventuali gare 3 domenica 4 giugno.