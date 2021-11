Basket Promozione nel girone Como1 pesante ko per il Sidergorla sul campo del Cesano Seveso

Pallacanestro minors risultati

Basket Promozione si è aperto il 3° turno d'andata del campionato regionale.

Basket Promozione questa sera tocca al Sant'Ambrogio Mariano Comense ospite alle ore 21.30 della Besanese

Non è iniziato nel migliore de modi il 3° turno d’andata del campionato di Basket Promozione maschile per i colori lariani. Nel girone Como1 infatti ieri sera il Sidergorla Playground Team è stato sconfitto pesantemente sul campo della capolista Cesano Sovico con il punteggio di 64-33. Oggi venerdì 5 invece torna in campo il Sant’Ambrogio Mariano ospite alle ore 21.30 sul campo della Besanese per provare a muovere la classifica. Da ricordare che nel prossimo turno ci sarà proprio il derby Mariano-Sidergorla Playground domenica 14 novembre alle ore 18 in via per Cabiate.

Il tabellino di Cesano Seveso-Sidergorla Playground Team 64-33

Parziali 12-4, 28.11, 45-23.

Sidergorla: Bosa 2, Bianchi 4, S, Colombo, Mauri 2, Colombo, Porro 2, Castelli 5, Seregni 4, Croci 4, Spinelli 5, Chinello 5, Noseda. All. Marcantonio).

Il cartellone del 3° turno d'andata del girone Como1

Il 2 novembre Giussano-Veranese 59-65; giovedì 4 novembre Cesano Seveso-Sidergorla Playground 64-33; venerdì 5 Besanese-Sant' Ambrogio Mariano ore 21.30; domenica 7 Binzago-Sovico.

Classifica aggiornata del girone Como1

Cesano Seveso 6; Sovico, Besanese, 4; Sidergorla Playground Team, Sovico, Pob Binzago, Veranese 2; Mariano, 5 Fuori Giussano 0.

Queste le partite de 3° turno del girone Como2

Oggi venerdì 5 novembre: Gigante Inverigo-Albavilla, Villa Guardia-Kaire Sport Lurate Caccivio, Alebbio Como-Cucciago Bulls, Senna-Antoniana Como.