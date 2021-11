Basket Promozione nel posticipo domenicale il Sidergorla vince il derby con Mariano

Pallacanestro minors risultati della domenica

Si è chiuso ieri il 4° turno d'andata del campionato di basket Promozione maschile. Nel girone Como1 c'era grande attesa per il posticipo domenicale di Mariano Comense dove andava in scena il derby brianzolo tra i locali del Sant'Ambrogio e il Sidergorla Playground Team. Il successo ha sorriso agli ospiti di coach Raffaele Marcantonio che hanno comandato per tutta la gara resistendo ai tentativi di rimonta dei locali dopo l'intervallo. Mariano che resta così ultimo mentre il Sidergorla che ha così riscattato l'ultimo pesante ko contro il Cesano Seveso, tornerà in campo già martedì 16 nell'anticipo del 5° turno ospite del 5 Fuori Giussano.

Il tabellino di Sant'Ambrogio Mariano-Sidergorla Playground Team 49-55.

Parziali: 8-13, 14-27, 34-40

Il cartellone del 4° turno d'andata del girone Como1

Giovedì 11 novembre Cesano Seveso-5 Fuori Giussano 69-67, Sovico-Besanese , Veranese-POB Binzago 58-83; domenica 14 ore 18 Sant'Ambrogio Mariano-Sidergorla Playground Team 49-55.

Classifica aggiornata del girone Como1

Cesano Seveso 8; Besanese, Sovico, Pob Binzago 6; Sidergorla Playground Team 4;0 Veranese 2; Mariano, 5 Fuori Giussano 0.

Il cartellone del 5° turno d'andata del girone Como1

Martedì 16 novembre ore 21.30 5 Fuori Giussano-Sidergorla Playground Team; venerdì 19 ore 21.30 S. Ambrogio Mariano-Sovico, Besanese-Veranese; domenica 21 Binzago-Cesano Seveso.