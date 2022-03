Basket Promozione occasione persa per il Sidergorla stoppato in casa dalla Veranese

pallacanestro minors risultati

Basket Promozione si è giocato ieri sera un importante recupero nel girone Como1.

Basket Promozione si è giocato ieri sera un importante recupero nel girone Como 1.

Basket Promozione il team brianzolo ieri sera è stato battuto a Vighizzolo per 49-63

Occasione persa per il Sidergorla Playground Team ieri sera in occasione del recupero del 2° turno di ritorno del campionato di basket Promozione. La squadra brianzola infatti non è riuscita a proseguire il suo buon momento ma ha dovuto incassare una sconfitta casalinga pesante per mano della Veranese che si è imposta per 49-63. Sidergorla di fatto sempre all'inseguimento già dal primo quarto chiuso sotto 10-17. Forbice che si è poi ampliata nella seconda frazione con gli ospiti che sono andati al riposo lungo avanti 18-31. Anche dopo l'intervallo i padroni di casa non sono riusciti a ricucire lo strappo e al 30' infatti il tabellone li vedeva ancora sotto per 32-47. Non è così bastato vincere l'ultimo tempino per 17-16 per evitare la sconfitta che di fatto stoppa la risalita dei canturini.

Recupero del 2° turno di ritorno

Oggi martedì 1 marzo ore 21.15 Sidergorla Playground Team-Veranese 49-63

Classifica aggiornata del girone Como1

Cesano Seveso 22; POB Binzago 20; Sidergorla Playground Team 14; 5 Fuori Giussano, Besanese 12; Veranese 10; Sovico 8; Sant'Ambrogio Mariano 6.

Il programma del 4° turno di ritorno girone Como1

Giovedì 3 marzo Cesano Seveso-Binzago, ore 21.30 Sovico Mariano; venerdì 4 Veranese-Besanese; domenica 6 ore 21.15 Sidergorla Playground-5 Fuori Giussano.