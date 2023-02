Basket Promozione, oggi la capolista Inverigo apre in anticipo il ritorno a Cermenate

Basket Promozione si è chiusa ieri l'andata del girone G lombardo.

Basket Promozione: posticipo del 15° turno amaro in Valtellina per Tavernerio battuto a Tirano

Si è chiuso ieri sera il 15° turno ultimo d'andata nel girone G del campionato di basket Promozione. Posticipo amaro per il Tavernerio caduto in Valtellina sul campo del Tirano terza forza del torneo. Oggi però si apre già il girone di ritorno con la capolista Gigante Inverigo ospite del campo della Virtus Cermenate per provare a mantenere al sua imbattibilità.

Il programma completo del 15° turno ultimo d'andata del girone G

Giovedì 2 febbraio Antoniana-CDG Erba 69-79, Lurate Caccivio-Virtus Cermenate 84-57, Sondrio-Playground 56-53; venerdì 3 Figino-Mariano 82-53, Senna-Villa Guardia 59-85, Inverigo-SB'83 78-44, Alebbio-Lomazzo 77-74; sabato 4 Tirano-Tavernerio 72-59

Per questa classifica aggiornata del girone G

Gigante Inverigo 30; Villa Guardia 28; Tirano, 23; Figino 22; CDG Erba 20; Tavernerio, Kaire Sport Lurate 16; Antoniana 14 Virtus Cermenate, Alebbio 12: S’83 Cermenate, Lomazzo 10; Mariano 8; Playground Team, Senna 6; Sondrio 4.

Così il programma del 1° turno di ritorno

Domenica 5 febbraio Virtus Cermenate-Inverigo; lunedì 6 Playground-CDG Erba; giovedì 9 ore 21.15 Tavernerio-Villa Guardia, Sondrio-Mariano; venerdì 10 Alebbio-SB’83, Senna-Lomazzo, Figino-Antoniana; sabato 11 ore 20.30 Tirano-Lurate Caccivio.