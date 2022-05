Basket Promozione oggi si giocano Lurate Caccivio-Cesano Seveso e Antoniana-Sidergorla

Pallacanestro minors risultati

Rush finale nel campionato di basket Promozione maschile. Oggi si giocano alcuni recuperi importanti nel girone Como 1-2 prima dell'ultimo turno della seconda fase. In campo stasera Lurate Caccivio-Cesano Seveso e Antoniana-Sidergorla mentre mercoledì 11 maggio è in programma Veranese-Antoniana. Intanto Villa Guardia è sicura del primo posto e pole position in chiave playoff.

Questo il cartellone del 7° turno della seconda fase girone Como 1-2

Mercoledì 4 maggio Senna-Giussano 51-60; giovedì 5 Cucciago-Sidergorla 61-69, Antoniana-Cesano 75-69, Kaire Sport Lurate-Sovico 65-57; venerdì 6 ore 21.30 Albavilla-Veranese 51-58, Alebbio-Binzago 76-101, Villa Guardia-Besanese 90-60, Inverigo-Mariano 59-52.

La classifica aggiornata della seconda fase girone Como 1-2

Villa Guardia 36; Cucciago, Albavilla 32; Kaire Sport Lurate, Cesana Seveso, inzago 30; Sidergorla, Alebbio , Giussano, Inverigo 18; Besanese, Sovico 16; Veranese 12; Mariano, Antoniana 10; Senna 2.

Recuperi:

lunedì 9 maggio ore 21 Lurate Caccivio-Cesano Seveso, ore 21.15 Antoniana-Sidergorla

Mercoledì 11 maggio Veranese-Antoniana.

Questo il cartellone dell'8° turno ultimo della seconda fase girone Como 1-2

Mercoledì 11 maggio ore 21.30 Sidergorla-Alebbio; Giovedì 12 ore 21.30 Sovico-Villa Guardia, Binzago-Lurate Caccivio, Cesano Seveso-Albavilla; venerdì 13 ore 21.30 Mariano-Cucciago Bulls, Veranese-Senna, Besanese-Antoniana.