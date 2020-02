Basket Promozione Rovello vince il recupero ed è solo in testa

Basket Promozione dopo il 17° turno del girone Varese 2.

Basket Promozione di nuovo tutti in campo giovedì 13 e venerdì 14

Rovello Porro davanti a tutti nel campionato di basket Promozione girone Varese2. Questo il verdetto dopo il 17° turno stagionale ma soprattutto dopo l’esito del recupero giocato ieri sera al Palasampietro di Casnate dove il Rovello ha appunto battuto in volata l’Antoniana per 56-58. Dietro la nuova capolista solitaria un plotoncino di 4 inseguitrici a quota 24: Albavilla, Lurate, Pall. Como e Inverigo. Tutti nuovamente in campo tra giovedì 13 e venerdì 14 per il 18° turno.

Risultati cartellone completo del 17° turno girone Varese2

Kaire Sport Lurate-5 Fuori Giussano 63-50, Playground Team-Rovello Porro 63-69, Gigante Inverigo-Senna 63-56, Veranese-Como 67-73, Antoniana-Albavilla 57-60; venerdì 7 Alebbio-Leopandrillo Cantù 79-67, Mariano-EW Villa Guardia 66-76. recupero di ieri Antoniana-Rovello 56-58

La classifica aggiornata del girone Varese 2

Rovello Porro 26; Gigante Inverigo, Pallacanestro Como, Kaire Sport Lurate Caccivio, Gladiatori Albavilla 24; 5 Fuori Giussano 20; Playground Team 18; Veranese, EW Vlla Guardia 16; Alebbio Como 13; Pol. Senna 12; Antoniana, Vismaravetro Mariano Comense 8; Leopandrillo Cantù 2.

Il cartellone del prossimo 18° turno girone Varese 2

Giovedì 13 febbraio Gladiatori Albavilla-Kaire Sport Lurate (ore 21.30), Veranese-5 Fuori Giussano; venerdì 14 EW Villa Guardia-Antoniana (ore 21.15), Leopandrillo Cantù-Playground Team (ore 21.15), S. Ambrogio Vismaravetro Mariano.Rovello Porro (ore 21.30), Senna-Alebbio Como (ore 21.30), Pall. Como-Gigante Inverigo (ore 21.30).

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU