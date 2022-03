Basket Promozione S. Ambrogio Mariano stoppato dal Sovico e resta così ultimo da solo

pallacanestro minors risultati

Basket Promozione si è aperto ieri era il recupero del 5° turno del girone Como 1.

Si è aperto ieri sera il recupero del 5° turno di ritorno del girone Como 1 del campionato di basket Promozione che chiude di fatto la prima fase stagionale. Nell'anticipo di ieri sera il Sant'Ambrogio Mariano ha perso lo scontro diretto sul campo del Sovico per 52-48 rimanendo così all'ultimo posto a quota 6 punti. Nell'altro anticipo successo della capolista Cesano Seveso nel big match d'alta quota contro Binzago e così si è garantita il primato solitario. Oggi in scena Veranese-Besanese mentre domenica sera alle 21.15 chiuderà il quadro il Sidergorla che, dopo aver ultimato tutti i recuperi, ospiterà a domicilio il 5 Fuori Giussano per confermarsi terza forza del girone.

Il programma del 5° turno di ritorno girone Como1

Giovedì 3 marzo Cesano Seveso-Binzago 75-72, Sovico- S. Ambrogio Mariano 52-48; venerdì 4 Veranese-Besanese; domenica 6 ore 21.15 Sidergorla Playground-5 Fuori Giussano.

Classifica aggiornata del girone Como1

Cesano Seveso 24; POB Binzago 20; Sidergorla Playground Team 14; 5 Fuori Giussano, Besanese 12; Veranese, Sovico 10; Sant'Ambrogio Mariano 6.