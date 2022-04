Basket Promozione Sant'Ambrogio Mariano vittoria di misura e aggancio all'Antoniana

Pallacanestro minors risultati

Basket Promozione si è completato il 2° turno della seconda fase del girone Como1-2.

Si è completato ieri il 2° turno della seconda fase del girone Como1-2 del campionato di basket Promozione maschile. Due i posticipi domenicali in programma che hanno salutato la pesante vittoria casalinga del Sant'Ambrogio Mariano che in volata ha superato in casa l'Antoniana Como agganciandola in classifica a quota 8 punti. Niente da fare invece per il fanalino di coda Senna che è stato travolto sul campo del Binzago per 71-39.

Così il cartellone del 2° turno del girone Como1-2

Martedì 29/3 ore 21.30 Sovico-Inverigo 60-53, Giussano-Villa Guardia 71-77; il giovedì 31/3 Cesano Seveso-Alebbio 68-58; venerdì 1 /4 ore 21.30 Besanese-Cucciago Bulls 68-73, Veranese-Lurate caccivio 58-62, Sidergorla-Albavilla 36-65; domenica 3 Mariano-Antoniana 55-54, Binzago-Senna 71-39.

La classifica aggiornata della seconda fase girone Como 1-2

Villa Guardia, Cesana Seveso, Cucciago 26; Albavilla 24; Binzago 22 Lurate 20; Giussano, Sidergorla 16; Besanese 14; Sovico 12; Inverigo, Veranese, Alebbio 10; Antoniana Como, Sant'Ambrogio Mariano 8; Senna 2.

Così il cartellone del 3° turno del girone Como1-2

Giovedì 7 aprile ore 21.15 Antoniana-Sidergorla, ore 21.30 Kaire Sport Lurate-Giussano, Cucciago Bulls-Cesano Seveso; venerdì 8 ore 21.30 Villa Guardia-S. Ambrogio Mariano, Alebbio-Veranese, Senna-Sovico, Albavilla-Binzago, Inverigo-Besanese.