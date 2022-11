Basket Promozione: sesta sinfonia vincente per le tre capoliste Figino, Inverigo e Villa Guardia

Basket Promozione: si è giocato il 6° turno d'andata del girone G lombardo.

Basket Promozione: stop casalingo invece per il Lomazzo battuto dal Tirano, domenica chiudere il posticipo Virtus-Mariano

Continuano a braccetto le tre capoliste del girone G del campionato di basket Promozione maschile. Ieri sera infatti in occasione del 6° turno successi casalinghi agevoli per il GS Villa Guardia che ha travolto l'Antoniana, per il Figino a valanga contro Sondrio e per il Gigante Inverigo che ha domato l'Alebbio. Stop casalingo invece per il Lomazzo battuto a domicilio dal Tirano. Il turno sarà chiuso domani dal posticipo Virtus Cermenate-Mariano,

Questo il cartellone del 6° turno d’andata

Lunedì 7 novembre Playground Team-Senna 50-51; Giovedì 10 CDG Erba-Kaire Sport Lurate dts 60-57, Tavernerio-SB'83 60-69; venerdì 11 Inverigo-Alebbio 65-52, Figino-Sondrio 90-37, Villa Guardia-Antoniana 85-52, Lomazzo-Tirano 66-71; domenica 13 ore 18 Virtus Cermenate-Mariano Comense. Giovedì 10 si è giocato anche ill recupero del 3° turno Virtus Cermenate-Playground Team 78-50.

La classifica aggiornata del girone G

Figino, GSV Villa Guardia, Gigante Inverigo 12; Tirano 10; CDG Erba 8; S. Ambrogio Mariano 6; Tavernerio, Kaire Lurate, Antoniana Como, SB'83 Cermenate, Playground Team, Alebbio, Lomazzo 4; Sondrio, Senna, Virtus Cermenate 2.

Questo il cartellone del 7° turno d’andata

Lunedì 14 novembre ore 21.30 Playground-Tavernerio; giovedì 17 ore 21 Sondrio-Tirano, ore 21.15 Antoniana-SB'83 Cermenate, ore 21.30 Lurate Caccivio-Mariano; venerdì 18 ore 21.30 Villa Guardia-Lomazzo, Senna -Alebbio, Figino-Inverigo; domenica 20 ore 18 Virtus Cermenate-CDG Erba.