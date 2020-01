Basket promozione stasera big match Pall. Como-Lurate Caccivio

Basket promozione si chiude oggi il 3° turno ritorno girone Varese 2.

Basket promozione si gioca anche derby a Villa Guardia e testacoda a Cantù

Si chiude oggi il 3° turno di ritorno del campionato di basket promozione. Nel girone Varese 2 si giocano tre gare molto interessanti. Su tutte spicca il big match in via Giulini a Como tra i lariani della Palla.canestro Como e la Kaire Sport Lurate Caccivio. A Vighizzolo invece di scena il testacoda tra gli ultimi del Leopandrillo e i primi del Gigante Inverigo. A Villa Guardia infine l’EW locale ospita i Gladiatori Albavilla per un posto al sole.

Il cartellone completo del 3° turno di ritorno nel girone Varese 2:

Giussano-Antoniana 64-49, Senna-Veranese 52-71, Mariano-Playground Team 61-72, Rovello Porro-Alebbio 71-63; Oggi venerdì 31 gennaio Villa Guardia-Albavilla, Pall. Como-Lurate Caccivio, Leopandrillo Cantù-Inverigo.

Classifica aggiornata del girone Varese 2

Gigante Inverigo 22; Pall. Como 21; Albavilla 20; Rovello19; Lurate Caccivio, Giussano, Playground Team 18; EW Villa Guardia, Veranese 14; Alebbio, Senna 12; Antoniana, S. Ambrogio Mariano 8; Leopandrllo Cantù 0.

Programma del 4° turno ritorno girone Varese 2

Lunedì 3 febbraio Playground-Rovello (ore 21.15); giovedì 6 Lurate-Giussano (ore 21.30), Inverigo-Senna (ore 21.30), Antoniana-Albavilla (ore 21.30), Veranese-Pall. Como (ore 21); venerdì 7 Alebbio-Leopandrillo (ore 21.20), Mariano-Villa Guardia (ore 21.30).

