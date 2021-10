Basket Promozione stasera debutta il Sidergorla ospite alle ore 21.30 del Sovico

Pallacanestro Minors in campo

Basket Promozione è iniziato ufficialmente il campionato maschile e il girone Como1.

Basket Promozione è iniziato ufficialmente il campionato maschile e il girone Como1.

Basket Promozione sabato 24 tocherà al S. Ambrogio mariano di scena alle ore 18.30 Binzago

Si è alzato il sipario sul campionato Basket Promozione maschile in Lombardia. La prima gara del girone Como 1 gestito dal comitato Fip di Varese è andata in scena già martedì 19 ottobre e ha visto il successo esterno della Besanese sul campo del 5 Fuori Giussano per 59-62. Nello stesso girone partecipano anche due formazioni lariane il Sant'Ambrogio Mariano Comense e il Sidergorla Playground Team che proprio questa era debutta alle ore 21.30 sul campo del Basket Sovico. Squadra molto rinnovata quella brianzola che giocherà le partite casalinghe a Figino. Sabato 24 invece toccherà al Mariano guidato in panchina dal riconfermato coavh Riccardo Galasso che debutterà in trasferta ospite del POB Binzago. L'atteso derby brianzolo è in programma alla quarta giornata: andata il 14 novembre a Mariano, ritorno il 19 gennaio a Figino.

Il cartellone del 1° turno d'andata del girone Como1

Martedì 19 ottobre 5 Fuori Giussano-Besanese 59-62; oggi giovedì 21 ore 21.30 Basket Sovico-Sidergorla Playground Team, Cesano Seveso-Veranese, sabato 24 ore 18.30 POB Binzago-S. Ambrogio Mariano Comense.