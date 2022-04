Basket Promozione stasera fari puntati sul big match al vertice Cucciago Bulls-Cesano Seveso

Pallacanestro minors in campo

Basket Promozione si apre oggi il 3° turno della seconda fase nel girone Como1-2.

Basket Promozione in anticipo si giocano in serata anche il derby Antoniana Como-Sidergorla e Lurate Caccivio-Giussano

Si apre questa sera il 3° turno della seconda fase del campionato di basket Promozione maschile. Nel girone Como1-2 fari puntati sul campo di Cucciago dove va in scena la sfida al vertice tra i locali Bulls e la pariclassifica Cesano Seveso con spettatore interessato il Villa Guardia che scenderà in campo però domani sera in casa nel derby contro Mariano. Un derby si gioca anche questa sera a Casnate tra Antoniana Como e Sidergorla Playground mentre a Lurate Caccivio la Kaire Sport vuole respingere l'assalto del 5 Fuori Giussano.

Così il cartellone del 3° turno del girone Como1-2

Giovedì 7 aprile ore 21.15 Antoniana-Sidergorla, ore 21.30 Kaire Sport Lurate-Giussano, Cucciago Bulls-Cesano Seveso; venerdì 8 ore 21.30 Villa Guardia-S. Ambrogio Mariano, Alebbio-Veranese, Senna-Sovico, Albavilla-Binzago, Inverigo-Besanese.

La classifica aggiornata della seconda fase girone Como 1-2

Villa Guardia, Cesana Seveso, Cucciago 26; Albavilla 24; Binzago 22 Lurate 20; Giussano, Sidergorla 16; Besanese 14; Sovico 12; Inverigo, Veranese, Alebbio 10; Antoniana Como, Sant'Ambrogio Mariano 8; Senna 2.