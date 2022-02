Basket Promozione stasera fari puntati sul derbissimo Lurate Caccivio-Villa Guardia

Pallacanestro minors news

Si gioca questa sera il recupero del 3° turno di ritorno nel girone Como2 del campionato di basket Promozione maschile. Fari puntati su Lurate Caccivio dove alle ore 21.30 va in scena il derbissimo tra i locali della Kaire Sport e la capolista Villa Guardia che cercherà di difendere il suo primato e allungare la striscia positiva. Chi spera in un passo falso della capolista è la seconda forza Cucciago che oggi ospita alle 20.20 l'Alebbio Como. Altro derby ad Albavilla dove i padroni di casa i Gladiatori ospitano il Gigante Inverigo in una sfida sempre sentita e molto aperta. Chiude il cartellone odierno Antoniana-Senna.

Il cartellone del recupero del 3° turno di ritorno del girone Como2

Giovedì 17 febbraio ore 20.20 Cucciago-Bulls-Alebbio; ore 21 Albavilla-Inverigo; ore 21.15 Antoniana-Senna; ore 21.30 Lurate Caccivio-Villa Guardia.

Per questa classifica aggiornata del girone Como2

Villa Guardia 20; Cucciago Bulls 18; Gladiatori Albavilla 14; Kaire Sport Lurate Caccivio 12; Il Gigante Inverigo, Alebbio Como 8; Antoniana Como 6; Senna 2.