Basket Promozione stasera i Gladiatori Albavilla ospitano Ornago per volare ai quarti

Pallacanestro minors in campo

Basket Promozione si gioca oggi un importante ottavo di finale per una squadra lariana.

Basket Promozione in caso di successo il team di coach Delfinetti nel prossimo turno sfiderà i Cucciago Bulls

Entra nel vivo la fase degli ottavi di finale playoff del campionato di basket Promozione maschile. Nel tabellone ovest dopo le eliminazioni cocenti di Villa Guardia e Lurate Caccivio e il successo corsaro del Cucciago, ieri sera si sono giocate altre tre gare che hanno visto le qualificazioni di Marcallo, Antoniano Busto e Basket Bosto. Questa sera invece tocca ai Gladiatori Albavilla, ultima formazione lariana in lizza, che in casa riceveranno Ornago per provare a volare ai quarti di finale e proseguire così questa stagione che ha visto il team diretto da coach Angelo Delfinetti grande protagonista. In caso di vittoria nei quarti Albavilla affronterebbe il derby con Cucciago.

Il tabellone Ovest ottavi di finale

1- 18/5 ore 21.30 Villa Guardia-Carugate 66-71

2- 18/5 ore 21.15 ACli Trecella -Lurate Caccivio 66-41

3- 18/5 ore 21.30 Eureka Monza-Cucciago Bulls 55-60

4- 20/5 ore 21.15 Gladiatori Albavilla-Ornago

5- 19/5 Basket Player Marcallo-Samarate 69-57

6 - 22/5 Gallarate-Junior Basket

7- 19/5 Antoniano Busto-Elegy Legnano 55-49

8- 19/5 San Carlo Milano-Basket Bosto 102-109