Basket Promozione stasera il Sidergorla Playgroud Team rende visita alla Veranese 

Basket Promozione oggi si apre il 2° turno d'andata del girone Como1.

Basket Promozione domani debutto casalingo per il Sant'Ambrogo Mariano Comense contro il Cesano Seveso

Si apre questa sera il 2° turno d'andata del campionato di basket Promozione lombardo. Nel girone Como1 apre le danze il Sidergorla Playoground Team Cermenate che alle ore 21.30 renderà visita alla Veranese. Per il team di coach Raffaele Marcantonio l'occasione per staccare il primo referto rosa e riscattare il passo falso dell'esordio sul campo del Sovico per 65-57. Domani sera invece toccherà al Sant'Ambrogio Mariano Comense che dopo il ko di Binzago debutta tra le mura amiche ospitando alle 21.30 il Basket Cesano Seveso.

Il cartellone completo del 2° turno d'andata del girone Como1

Giovedì 28 ottobre Sovico-Giussano, ore 21.30 Veranese-Playground Team; venerdì 29 ore 21.30 S. Ambrogio Mariano Comense-Cesano Seveso, Besanese-Binzago.

Classifica del girone Como1

Besanese, Sovico, Cesano Seveso, Pob Binzago 2; Mariano, Sidergorla Playground Team, 5 Fuori Giussano, Veranese 0.