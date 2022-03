Basket Promozione: stasera il Sidergorla porta l'assalto alla Veranese per inseguire il vertice

Pallacanestro minors in campo

Basket Promozione dopo l'ultimo successo nel derby, il Playground alle ore 21.15 vuole continuare la sua risalita

Torna in campo il campionato di basket Promozione maschile e torna in campo il Sidergorla Playground Team che sulla scia dell'ultimo successo ottenuto solo domenica scorsa nel derby contro Mariano, questa sera alle ore 21.15 ospita per il recupero del 2° turno di ritorno la Veranese. Una sfida importante per i brianzoli che vogliono bissare la vittoria dell'andata per 53-40 perchè li lancerebbe ancora di più a ridosso delle due squadre di vertice del girone Como1.

Recupero del 2° turno di ritorno

Oggi martedì 1 marzo ore 21.15 Sidergorla Playground Team-Veranese

Classifica aggiornata del girone Como1

Cesano Seveso 22; POB Binzago 20; Sidergorla Playground Team 14; 5 Fuori Giussano, Besanese 12; Veranese, Sovico 8; Sant'Ambrogio Mariano 6.

Il programma del 4° turno di ritorno girone Como1

Giovedì 3 marzo Cesano Seveso-Binzago, ore 21.30 Sovico Mariano; venerdì 4 Veranese-Besanese; domenica 6 ore 21.15 Sidergorla Playground-5 Fuori Giussano.