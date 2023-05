Basket Promozione: al via oggi la seconda fase regionale tra playout e playoff.

Basket Promozione: stasera scattano le serie salvezza di Lurate Caccivio e Antoniana

Chiusa la regular season scatta da oggi la seconda fase del campionato di basket Promozione maschile.

Da stasera infatti si aprono le serie di Playout salvezza che vedono impegnate anche alcune squadre lariane, ben sette a caccia della permanenza in categoria al meglio delle tre gare. In campo stasera in casa la Kaire Sport Lurate Caccivio contro Vismara Milano e in trasferta l'Antoniana Como ospite del Legnano.

Venerdì il resto del cartellone che si chiuderà domenica 28 con CDG Erba-S. Benedetto Milano, Busto Garolfo-Virtus Cermenate.

Calendario Playout-in salvezza al meglio delle tre gare

Gara 1 giovedì 25 maggio Lurate Caccivio-Vismara Milano, Legnano-Antoniana Como; venerdì 26 Figino-Verbano Luino, Samarate-Tavernerio, Brugherio-Playground Team Cantù; domenica 28 CDG Erba-S. Benedetto Milano, Busto Garolfo-Virtus Cermenate.

Gara 2 martedì 30 Verbano Luino; mercoledì 31 Playground-Brugherio, , -Figino; giovedì 1 giugno Antoniana-Legnano, Cermenate-Busto Garolfo, Vismara Milano-Lurate Caccivio, Tavernerio-Samarate. lunedì 5 giugno San Benedetto Milano-CDG Erba

Eventuali gare 3 domenica 4 giugno.

Scattano anche i playoff per la D con Inverigo e Villa Guardia

Sabato 27 invece inizia l'avventura nei playoff Promozione sia del Villa Guardia che del Gigante Inverigo che nel 1° turno sfidano rispettivamente Acli Trecella e Baby Santos Milano nella prima delle due serie al meglio delle tre gare a caccia del salto in serie D

Calendario 1° turno Playoff Promozione

Gara 1 sabato 27 maggio Inverigo-Baby Santos Milano, Villa Guardia-Trecella

Gara 2 mercoledì 31 maggio ore 21.30, eventuale gara 3 domenica 4 giugno