Basket Promozione stasera si gioca il recupero Villa Guardia-Senna

Pallacanestro minors in campo

Basket Promozione oggi torna in campo dopo la lunga sosta il girone Como2.

Basket Promozione oggi torna in campo dopo la lunga sosta il girone Como2.

Basket Promozione in caso di vittoria locale il GSV salirebbe da solo in vetta alla classifica

Dopo un lungo stop di oltre un mese e mezzo si prepara a tornare in campo il campionato di basket Prompzione maschile. Apripista oggi sarà il recupero GS Villa Guardia-Pol. Senna alle ore 21.30 presso la palestra di via Tevere. Un testacoda importante per la classifica tra il locali del GSV che vogliono vincere per lanciarsi da soli in vetta al girone Como2 e il fanalino di coda Senna che invece cerca ancora i primi punti stagionali. Da giovedì 3 febbraio invece ripartirà la stagione regolare con le prime gare del 6° turno di ritorno.

Il programma del recupero del 2° turno di andata girone Como 2

Lunedì 31 gennaio ore 21.30 GS Villa Guradia-Pol. Senna (arbitri Benzoni-Regondi)

Il programma del 6° turno di ritorno girone Como 2

Giovedì 3/2 Antoniana Como-Cucciago Bulls; venerdì 4 Villa Guardia-Gladiatori Albavilla, Senna-Gigante Inverigo, Alebbio-Lurate Caccivio.

La classifica attuale del girone Como2

Villa Guardia, Cucciago Bulls 14; Gladiatori Albavilla 12; Kaire Sport Lurate Caccivio 10; Gigante Inverigo 8; Alebbio Como , Antoniana Como 6; Senna 0.