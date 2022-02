Basket Promozione stasera un ghiotto anticipo Lurate Caccivio-Cucciago Bulls

pallacanestro minors in campo

Basket Promozione oggi si apre il 7° turno di ritorno nel girone Como 2.

Basket Promozione domani il resto del cartellone con la capolista Villa Guardia ospite a Inverigo

Torna in campo questa sera il campionato di basket Promozione maschile che nel grione Como apre il 7° turno di ritorno con un anticipo davvero appetitoso. A Lurate Caccivio infatti la Kaire Sport ospita la seconda forza del torneo i Cucciago Bulls alle ore 21.30. In palio due punti pesanti per le zone alte in attesa del resto del menù che domani sera venerdì 11 vedrà come portata principale la capolista Villa Guardia come ospite del Gigante Inverigo. Da seguire domani anche i Gladiatori Albavilla a caccia di riscatto in casa contro l'Antoniana Como e il confronto Alebbio-Senna con i brianzoli reduci dal loro primo successo stagionale.

Il cartellone del 7° turno di ritorno del girone Como2

Giovedì 10 febbraio ore 21.30 Kaire Sport Lurate-Cucciago Bulls; venerdì 11 ore 21.30 Albavilla-Antoniana, Alebbio-Senna, Gigante Inverigo-Villa Guardia.

Per questa classifica aggiornata del girone Como2

Villa Guardia 18; Cucciago Bulls 16; Gladiatori Albavilla, Kaire Sport Lurate Caccivio 12; Il Gigante Inverigo 8; Alebbio Como, Antoniana Como 6; Senna 2.