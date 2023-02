Basket Promozione, successi a domicilio per Villa Guardia, Figino e Alebbio

Basket Promozione: si sono giocate ieri sera altre tre gare del 3° turno di ritorno girone G.

Basket Promozione stasera chiude il cartellone posticipo in Valtellina Tirano-Senna

Si chiude questa sera con il posticipo Tirano-Senna il 3° turno di ritorno del girone G del campionato di basket Promozione maschile che ieri sera ha giocato altre tre gare importanti. Successi casalinghi per Villa Guardia e Figino che restano rispettivamente in scia alla capolista Invergo quali seconda e terza forza. Vittoria a domicilio dilagante anche per l'Alebbio Como che ha travolto il Sondrio.

Il programma del 3° turno di ritorno girone G

Lunedì 20 Playground Team-Lomazzo 67-50; giovedì 23 Kaire Lurate-Antoniana 62-56, Tavernerio-Inverigo 39-57, CDG Erba-Mariano 65-41; venerdì 24 GS Villa Guardia-Virtus Cermenate 80-52, Alebbio-Sondrio 76-49, Figino-SB’83 76-70; sabato 25 ore 20.30 Tirano-Senna.

La classifica aggiornata del girone G

Il Gigante Inverigo 36; GS Villa Guardia 34; Tirano, Figino 28, CDG Erba 24; Tavernerio, Kaire Sport Lurate Caccivio, Alebbio Como 18; Antoniana Como 14 Virtus Cermenate, Lomazzo 12: SB’83 Cermenate, S. Ambrogio Mariano Comense 10; Senna, Playground Team 8; Sondrio 6.

Il cartellone del 4° turno di ritorno del girone G

Giovedì 2 marzo Tavernerio-Senna, SB’83 Cermenate-Villa Guardia, Sondrio-Lurate; venerdì 4 Lomazzo-Figino, Inverigo-Erba; sabato 4 Tirano-Alebbio, Mariano-Antoniana; lunedì 6 Playground-Virtus Cermenate.