Basket Promozione: Tavernerio è salvo, Cermenate e Lurate retrocesse, Antoniana alla bella

Si sono giocate ieri sera alcune importanti gare 2 dei play in del campionato di basket Promozione maschile che hanno emesso verdetti per le squadre lariane: si è salvato Tavernerio grazie al 2-0 contro Samarate, scendono invece Lurate Caccivio e Virtus Cermenate eliminate 0-2 rispettivamente da Vismara Milano e Busto Garolfo.

Va alla bella per la salvezza l'Antoniana Como che ieri ha perso in casa con Legnano e deve rimandare tutto a gara 3 di martedì prossimo in trasferta. Lunedì lunedì 5 giugno alle ore 21.30 toccherà al CDG Erba provare a vincere gara 2 sul campo del S. Benedetto Milano per impattare la serie e portarla alla bella in casa.

Così il tabellone di Gara 2: Martedì 30/5 Verbano Luino-Figino 38-55 (0-2), mercoledì 31 Playground-Brugherio; giovedì 1 giugno Virtus Cermenate-Busto Garolfo 55-70 (0-2), Antoniana-Legnano 59-70 (1-1), Vismara Milano-Lurate Caccivio 63-60 (2-0), Tavernerio-Samarate 67-41 (2-0. lunedì 5 giugno ore 21.30 S. Benedetto Milano-CDG Erba.

Risultati delle Gara1: 25/5 Lurate Caccivio-Vismara 50-62, Legnano-Antoniana 49-53; venerdì 26 Figino-Verbano Luino 66-51, Samarate-Tavernerio 50-59, Brugherio-Playground Team 66-62; domenica 28 Busto Garolfo-Virtus Cermenate 80-41; lunedì 29 CDG Erba-S. Benedetto Milano 45-64.