Basket Promozione terza sconfitta di fila per il Sant'Ambrogio Mariano ko con la Besanese

Basket Promozione si è chiuso il 3° turno d'andata del girone Como1.

Basket Promozione il team biancorosso battuto per 63-56 e ora attende il derby di domenica 14 in casa contro il Sidergorla

Il Sant'Ambrogio Mariano deve rimandare ancora l'appuntamento con la prima vittoria nel campionato di basket Promozione lombardo. In occasione del 3° turno d'andata del girone Como1 infatti il team biancorosso ha dovuto infatti incassare il terzo stop consecutivo sul campo della lanciatissima Besanese che si è imposta per 63-56. Mariano resta ancora a quota 0 in classifica e ora attende il derby casalingo di domenica 14 novembre contro il Sidergorla Playground Team per provare a centrare i primi due punti stagionali.

Il cartellone del 3° turno d'andata del girone Como1

Il 2 novembre Giussano-Veranese 59-65; giovedì 4 novembre Cesano Seveso-Sidergorla Playground 64-33; venerdì 5 Besanese-Sant' Ambrogio Mariano 63-56; domenica 7 Binzago-Sovico 67-59.

Classifica aggiornata del girone Como1

Cesano Seveso, Besanese 6; Sovico, Pob Binzago 4; Sidergorla Playground Team, Veranese 2; Mariano, 5 Fuori Giussano 0.

Il cartellone del 4° turno d'andata del girone Como1

Giovedì 11 novembre Cesano Seveso-5 Fuori Giussano, Sovico-Besanese, Veranese-POB Binzago; domenica 14 ore 18 Sant'Ambrogio Mariano-Sidergorla Playground Team.