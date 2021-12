Basket Promozione testacoda proibitivo per il Sant'Ambrogio Mariano ko a Seveso

pallacanestro minors risultati

Basket Promozione si è aperto il 2° turno di ritorno del girone Como1.

Basket Promozione si è aperto il 2° turno di ritorno del girone Como1.

Basket Promozione il team biancorosso è stato travolto sul capo della capolista per 73-43

Si è aperto ieri sera il 2° turno di ritorno nel girone Como 1 del campionato di Promozione con un testacoda che purtroppo non ha riservato soddisfazioni nè sorprese positive per i colori nostrani. A Seveso infatti ieri sera era impegnata sul campo della capolista Cesano il Sant'Ambrogio Mariano Comnese che cercava un'impresa per salutare il 2021 ed invece è uscita con le ossa rotte. Già perchè i padroni di casa non hanno fatto nè regali nè sconti ai biancorossi marianesi e si sono imposti con un netto 73-43 confermandosi in vetta al girone. Ancora all'ultimo posto invece il Sant'Ambrogio. Ricordiamo che l'altra portacolori brianzola del girone il Sidergorla Playground scenderà in campo per il turno lunedì 20 dicembre in casa contro la Veranese.

Programma del 2° turno di ritorno girone Como1

Giovedì 16 ore 21.30 Cesano Seveso-Mariano Comense 73-43; domenica 19 Binzago-Besanese; lunedì 20 ore 21.30 Sidergorla Playground -Veranese. Martedì 21 dicembre Giussano-Sovico,

Classifica aggiornata girone Como1

Cesano Seveso 14; Binzago 12; Besanese 10; Sidergorla Playground Team, Veranese 8; Sovico 6; 5 Fuori Giussano 4; Sant'Ambrogio Mariano Comense 2.