Basket Promozione tolto il -1 di penalità e il Villa Guardia chiude il 2021 in vetta al girone Como2 

Pallacanestro minors ultime dell'anno vecchio

Basket Promozione parzialmente accolto dalla Fip il ricorso inoltrato dal club lariano che può brindare.

Basket Promozione parzialmente accolto dalla Fip il ricorso inoltrato dal club lariano che può brindare.

Basket Promozione resta invece la sconfitta a tavolino per 0-20 contro i Cucciago Bulls raggiunti però in testa dal GSV

Un bel regalo sotto l'albero di Natale per il GS Villa Guardia e la sua squadra di basket Promozione maschile. Il ricorso contro la sconfitta 0-20 con i Cucciago Bulls inflitta dal giudice sportivo nelle scorse settimane, occorso per tesseramento irregolare di uno degli allenatori a referto, è infatti stato parzialmente accolto. La sconfitta a tavolino rimane, ma viene tolta la penalizzazione in classifica di 1 punto, come si può leggere nel comunicato inviato alla società lariana. Questo permette alla squadra GSV diretta da coach Fabiano Brenna di agganciare proprio i Cucciago Bulls in vetta alla classifica del girone Girone Como2, con una partita da recuperare quella rinviata ben due volte prima di Natale contro il fanalino di coda Senna. Il Villa Guardia finisce così il 2021 in testa e come unica squadra imbattuta del girone.

Il recupero del 2° turno d'andata girone Como2

Giovedì 23 dicembre ore 21.30 Villa Guardia-Senna rinviato

La classifica aggiornata del girone Como2

GS Villa Guardia, Cucciago Bulls 14; I Gladiatori Albavilla 12; Kaire Sport Lurate 10; Inverigo 8; Alebbio, Antoniana 6; Senna 0.

Il cartellone del 3° turno di ritorno del girone Como2

Giovedì 13 gennaio Antoniana-Senna, Cucciago-Alebbio, Lurate-Villa Guardia; venerdì 14 Albavolla-Inverigo.