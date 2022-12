Basket Promozione: novità importante arriva dal comitato Fip di Como.

Basket Promozione: torna l'All Star Game e si giocherà il 7 gennaio a Inverigo

Notizia importante per il movimento cestistico nostrano e per il campionato di basket Promozione maschile. Il Comitato Fip di Como infatti ha comunicato che organizzerà in collaborazione con la società Il Gigante Inverigo l'All Star Game 2022/23 di Promozione. Una manifestazione che torna dopo alcuni anni e che si svolgerà sabato 7 gennaio alle ore 18,30 presso la palestra di via Monte Barro 2 a Inverigo. Le squadre verranno composte in due selezioni Est e Ovest per suddivisione geografica ad eccezione delle due squadre della provincia di Sondrio inserite una per girone.

Questa la selezione Ovest

Villa Guardia, Tirano, Kaire Sport Lurate Caccivio, Antoniana Como, Alebbio Como, Tavernerio, ABC Lomazzo, POL. Senna

Questa la Selezione Est

Gigante Inverigo, Figino, CDG Erba, S. Ambrogio Mariano, Virtus Cermenate, SB'83 Cermenate, Playground Team, Campetto Sondrio.

Le società invieranno entro il 18 dicembre tre nominativi dei loro giocatori più meritevoli di partecipare a questo All Star Game. Saranno poi gli allenatori delle rispettive selezioni a comporre i roster delle due squadre

Gli allenatori delle due selezioni sono già stati scelti e sono:

Selezione Ovest: Mattia D Lorenzo coach del GS Villa Guardia e Fabio Pola coach del Tirano.

Selezione Est: Davide Pina coach de Il Gigante Inverigo e Matteo Borghetti coach del Pall. Figino