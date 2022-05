Basket Promozione tre squadre lariane stasera debuttano al gran ballo dei playoff regionali

Pallacanestro minors in campo

Basket Promozione oggi si apre il 1° turno del tabellone Ovest con qualche cambiamento di data.

Basket Promozione Villa Guardia in casa contro Carugate, trasferte per Cucciago Bulls e Kaire Sport Lurate Caccivio

Signore e signori iniziano i playoff del campionato di basket Promozione maschile. Con qualche cambiamento di data e orario dell'ultimo momento oggi si alza sipario sulla fase decisiva del torneo lombardo che vede al via anche quattro squadre lariane nel tabellone Ovest. Questa sera aprono le danze il Lurate Caccivio sul campo dell'Acli Trecella così come in trasferta anche i Cucciago Bulls a Monza contro l'Eureka mentre a domicilio alle ore 21.30 toccherà al GS Villa Guardia fare gli onori di casa al Carugate. Venerdì 20 invece turno casalingo anche per i Gladiatori Albavilla che riceveranno Ornago. Questo primo turno si giocherà con partita secca per l'accesso alle semifinali.

Il tabellone Ovest ottavi di finale

1- 18/5 ore 21.30 Villa Guardia-Carugate

2- 18/5 ore 21.15 ACli Trecella Lurate Caccivio

3- 18/5 ore 21.30 Eureka Monza-Cucciago Bulls

4- 20/5 ore 21.15 Gladiatori Albavilla-Ornago

5- 19/5 Basket player Marcallo-Samarate

6 - 22/5 Gallarate-Junior Basket

7- 19/5 Antoniano Busto-Elegy Legnano

8- 19/5 San Carlo Milano-Basket Bosto