Basket Promozione: si è completato il 3° turno d'andata del girone G.

Basket Promozione: Villa Guardia cala il tris vincente sul campo della Virtus Cermenate

Si è chiuso il 3° turno del campionato di basket Promozione maschile che nel posticipo domenicale del girone G ha salutato il terzo successo di fila del GS Villa Guardia. Il team lariano infatti è andato a sbancare il campo della new entry Virtus Cermenate per 74-52 raggiungendo in vetta le altre imbattute Figino, Inverigo e Tirano. Cermenate invece resta ancora a quota zero con il Senna.

Il cartellone del 3° turno del girone G

Giovedì 20 Antoniana-Lurate 60-53, Sondrio-Alebbio 59-74, SB’83 Cermenate-Figino 51-60; venerdì 21 Inverigo-Tavernerio 71-46; ore 21.30 Senna-Tirano 72-81, Mariano-CDG Erba 58-65, Lomazzo-Playground Team 40-43; domenica 23 ore 18 Virtus Cermenate-Villa Guardia 52-74.

La classifica aggiornata del girone G

Figino, Tirano, Gigante Inverigo, Villa Guardia 6; S. Ambrogio Mariano, CDG Erba 4; Antoniana, Alebbio, Lomazzo, Sondrio, SB'83 Cermenate, Kaire Lurate, Playground Team 2; Virtus Cermenate, Senna 0.

Questo il programma del 4° turno del girone G

Giovedì 27 ottobre ore 21.30 Kaire Sport-Sondrio, CDG Erba-Inverigo, Antoniana-Mariano; venerdì 28 ore 21.30 Villa Guardia-SB’83 Cermenate, Figino-Lomazzo, Alebbio-Tirano, Senna-Tavernerio; lunedì 31 Playground Team-Virtus Cermenate.