Basket Promozione Villa Guardia doma a fatica il Mariano e aggancia in vetta Cucciago

Pallacanestro minors risultati

Basket Promozione colpo vincente importante per Albavilla che regola Binzago e affianca al secondo posto il Cesano Seveso

Si è giocato il 3° turno della seconda fase del Girone Como1-2 del campionato di basket Promozione maschile che si è rivelato molto importante soprattutto nelle zone alte. Dopo il successo nell'anticipo dei Cucciago Bulls nel big match contro Cesano Seveso è arrivata la risposta del Villa Guardia che domando Mariano non senza fatica si è confermato in vetta in tandem con i tori brianzoli. Colpo grosso anche dell'Albavilla che battendo Binzago ha agganciato al secondo posto proprio il Cesano Seveso. Da segnalare anche il successo casalingo dell'Alebbio Como che fa un passo importante in avanti in classifica. Già martedì 12 aprile si aprirà il turno prepasquale.

Così il cartellone del 3° turno del girone Como1-2

Giovedì 7 aprile ore 21.15 Antoniana-Sidergorla rinviata, ore 21.30 Kaire Sport Lurate-Giussano 66-52, Cucciago Bulls-Cesano Seveso 79-71; venerdì 8 ore 21.30 Villa Guardia-S. Ambrogio Mariano 73-64 , Alebbio-Veranese 77-64, Senna-Sovico 65-71, Albavilla-Binzago 78-74, Inverigo-Besanese np.

La classifica aggiornata della seconda fase girone Como 1-2

Cucciago Bulls, Villa Guardia 28; Cesana Seveso, Albavilla 26; Binzago, Kaire Sport Lurate 22; Giussano, Sidergorla 16; Besanese, Sovico 14; Alebbio Como 12; Inverigo, Veranese 10; Antoniana Como, Sant'Ambrogio Mariano 8; Senna 2.

Così il cartellone del 4° turno del girone Como1-2

Martedì 12 aprile ore 21.15 Binzago-Antoniana, ore 21.30 Giussano-Alebbio; mercoledì 13 ore 21.30 Veranese-Cucciago Bulls, Mariano-Lurate Caccivio, Besanese-Senna, Sidergorla-Villa Guardia; giovedì 14 ore 21,30 Cesano Seveso-Inverigo, Sovico-Albavilla.