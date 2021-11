Basket Promozione Villa Guardia doma i Cucciago Bulls e vola in vetta da sola

Pallacanestro Minors risultati

Basket Promozione si è aperto ieri sera il 5° turno d'andata del girone Como 2.

Basket Promozione big match dai due volti con gli ospiti avanti nella prima parte e poi il sorpasso decisivo dei locali nel finale

Si è aperto ieri sera il 5° turno d'andata del campionato di basket Promozione anche nel girone Como2. C'era grande attesa per il big match al vertice tra i locali del GS Villa Guardia e i Cucciago Bulls. Una sfida che non ha deluso le attese e che si è rivelata combattuta per tutti i 40'. Una sfida dai due volti visto che nella prima parte è stata comandata da Cucciago avanti al riposo lungo per 26-35. Musica cambiata completamente dopo l'intervallo con i padroni di casa guidati da coach Fabiano Brenna che hanno cambiato marcia e dopo aver agganciato gli ospiti nel terzo quarto hanno operato il sorpasso vincente negli ultimi 10' andando a vincere con il punteggio finale di 70-61 guadagnandosi così la vetta solitaria del girone in attesa degli esiti delle altre gare tra oggi e domani.

Così il cartellone del 5° turno girone Como 2

Mercoledì 17 novembre ore 21.30 Villa Guardia-Cucciago Bulls 70-61; giovedì 18 ore 21-30 Antoniana-Lurate Caccivio; venerdì 19 ore 21.30 Senna-Albavilla, Alebbio-Il Gigante Inverigo,

La classifica aggiornata del girone Como2

Villa Guardia 8; Cucciago Bulls, Albavilla 6; Inverigo, Lurate Caccivio 4; Antoniana 2; Alebbio, Senna 0.