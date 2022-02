Basket Promozione: Villa Guardia doma i Gladiatori Albavilla e torna in testa sa sola

pallacanestro minors risultati

Completato ieri il 6° turno di ritorno girone Como2.

Basket Promozione: completato ieri il 6° turno di ritorno girone Como2.

Basket Promozione: primo successo del Senna contro Inverigo e colpo esterno del Lurate in casa Alebbio

Si è completato ieri sera il 6° turno di ritorno del girone Como2 del campionato di basket Promozione maschile . Il Villa Guardia ha risposto subito al successo nell'anticipo dei Cucciago Bulls, vincendo in casa il big match contro i Gladiatori Albavilla e tornando così in vetta al girone da sola. Da segnalare il colpo esterno del Lurate Caccivio in casa dell'Alebbio e in coda il primo successo stagionale del Senna che ha regolato a domicilio il Gigante Inverigo.

Questo il programma completo del 6° turno di ritorno girone Como2

Giovedì 3 Antoniana Como-Cucciago Bulls 65-73; venerdì 4 Villa Guardia-Gladiatori Albavilla 73-49, Senna-Gigante Inverigo 57-45, Alebbio-Lurate Caccivio 74-75.

Per questa classifica aggiornata del girone Como2

Villa Guardia 18; Cucciago Bulls 16; Gladiatori Albavilla, Kaire Sport Lurate Caccivio 12; Il Gigante Inverigo 8; Alebbio Como, Antoniana Como 6; Senna 2.

Questo il cartellone del 7° turno di ritorno del girone Como2

Giovedì 10 febbraio ore 21.30 Kaire Sport Lurate-Cucciago Bulls; venerdì 11 ore 21.30 Albavilla-Antoniana, Alebbio-Senna, Gigante Inverigo-Villa Guardia.