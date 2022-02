Basket Promozione Villa Guardia doma il Gigante Inverigo e resta sola al comando

Pallacanestro minors risultati

Basket Promozione si è completato il 7° turno di ritorno del girone Como2.

Basket Promozione Albavilla torna al successo mentre l'Alebbio Como rifila un centello al Senna

Si è completato il cartellone del 7° turno di ritorno del campionato di Basket Promozione maschile. Nel girone Como 2 continua la fuga al vertice il GS Villa Guardia che ha domato anche il Gigante Inverigo mentre dietro resiste al secondo posto Cucciago e al terzo i Gladiatori Albavilla che hanno battuto in casa l'Antoniana. Da segnalare il largo successo con tanto di centello dell'Alebbio Como contro il fanalino di coda Senna. Ora il campionato tornerà in campo giovedì 17 febbraio per giocare il recupero del 3° turno di ritorno.

Il cartellone del 7° turno di ritorno del girone Como2

Giovedì 10 febbraio ore 21.30 Kaire Sport Lurate-Cucciago Bulls 58-66 dts; venerdì 11 ore 21.30 Albavilla-Antoniana 65-59, Alebbio-Senna 102-67, Villa Guardia-Gigante Inverigo 57-35.

Per questa classifica aggiornata del girone Como2

Villa Guardia 20; Cucciago Bulls 18; Gladiatori Albavilla 14; Kaire Sport Lurate Caccivio 12; Il Gigante Inverigo, Alebbio Como 8; Antoniana Como 6; Senna 2.

Il cartellone del recupero del 3° turno di ritorno del girone Como2

Giovedì 17 febbraio ore 20.20 Cucciago-Bulls-Alebbio; ore 21 Albavilla-Inverigo; ore 21.15 Antoniana-Senna; ore 21.30 Lurate Caccivio-Villa Guardia.