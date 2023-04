Basket Promozione: si è aperto lunedì sera il turno pre pasquale del girone G lombardo.

Basket Promozione: Villa Guardia doma il Playground e si ritrova in testa da solo

Si è aperto lunedì sera il turno pre pasquale del campionato di basket Promozione maschile. Nel girone G colpo grosso del Villa Guardia che sbancando il campo del Playground Team momentaneamente si issa al primo posto solitario aspettando la gara del Gigante Inverigo di scena venerdì in casa contro Mariano. Giocato anche il derby comasco con il successo corsaro in volata dell'Antoniana contro l'Alebbio. Già mercoledì si torna in campo per un interessante Senna-Kaire Sport Lurate.

Questo il cartellone del turno prepasquale girone G

Lunedì 3 aprile ore 21.30 il derby di Alebbio-Antoniana 45-47, Playground-Villa Guardia 41-60; mercoledì 5 ore 21.30 Senna-Kaire Lurate; giovedì 6 ore 21.15 Sondrio-Lomazzo, SB’83 Cermenate-Tirano; venerdì 7 ore 21.30 Inverigo-Mariano, Figino-CDG Erba.

La classifica aggiornata del girone G

Villa Guardia 44; Inverigo 42; Tirano 38; Figino 36; CDG Erba 34; Kaire Sport Lurate Caccivio 26; Tavernerio 22; Antoniana 20; Alebbio Como 18; Virtus Cermenate, Playground Team 16; Lomazzo 14; Sant’Ambrogio Mariano, SB’83 Cermenate 12; Senna 10; Sondrio 8.