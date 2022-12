Basket Promozione Villa Guardia e Inverigo avanti a braccetto prima dello scontro diretto

Basket Promozione ieri si sono giocate altre tre gare del 9° turno nel girone G lombardo.

Basket Promozione a segno anche il Lomazzo che doma il fanalino Sondrio e oggi in campo SB'83 a Tirano

Nel girone G del campionato di Basket Promozione maschile Inverigo e Villa Guardia vanno avanti a braccetto in vetta alla classifica. Entrambe ieri sera hanno vinto il 9° turno: Inverigo ha sbancato d'autorità Mariano mentre Villa Guardua ha regolato con più fatica il Playground. A segno ieri sera anche il Lomazzo che ha battuto in casa il fanalino Sondrio. Oggi in campo a Tirano l'SB'83 Cermenate mentre domani sera chiuderà il posticipo Virtus Cermenate-Tavernerio. Senza dimenticare che nel prossimo turno andrà in scena l'atteso scontro diretto in vetta lunedì 12 ore 21 Gigante Inverigo-GS Villa Guardia.

Il programma del 9° turno d’andata girone G

Giovedì 1 CDG Erba-Figino 78-65, Antoniana-Alebbio 68-55, Kaire Sport Lurate-Senna 78-56; venerdì 2 S. Ambrogio Mariano-Gigante Inverigo 44-70, GS Villa Guardia-Playground Team 78-70, Lomazzo-Sondrio 80-71; sabato 3 Tirano-SB’83 Cermenate; domenica 4 Virtus Cermenate-Tavernerio.

Classifica aggiornata del del girone G

GS Villa Guardia, Gigante Inverigo 18; Figino, Tirano 14; CDG Erba, Kaire Sport Lurate Caccivio, Antoniana Como 10; Sant’Ambrogio Mariano 8; Tavernerio, Virtus Cermenate, Alebbio Como, Lomazzo 6; SB’83 Cermenate, Playground Team, Senna 4; Sondrio 2.

Programma del 10° turno d'andata girone G

Lunedì 5/12 ore 21.30 Playground Team-Kaire Sport Lurate, Alebbio-S. Ambrogio Mariano; mercoledì 7 Tavernerio-Antoniana, Figino-Tirano, SB’83 Cermenate-Lomazzo; giovedì 8 ore 21 CDG Erba-Sondrio; venerdì 9 ore 21.30 Senna-Virtus Cermenate; lunedì 12 ore 21 Gigante Inverigo-GS Villa Guardia.