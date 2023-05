Basket Promozione: si è chiusa la regular season del girone G lombardo.

Basket Promozione: Villa Guardia e Inverigo ora preparano i playoff con vista serie D

E' calato il sipario sulla stagione regolare del campionato di basket Promozione maschile in Lombardia. Nel girone G emessi tutti i verdetti: Villa Guardia capolista e Inverigo ai Playoff per la D, retrocesse le ultime sei classificate da Lomazzo, SB’83 Cermenate, Alebbio, Senna, Mariano, Sondrio tutte le altre ai playout salvezza al meglio delle tre gare con il via già nel prossimo fine settimana.

Il programma dell’ultimo turno di regular season girone G

Domenica 14 Virtus Cermenate-Kaire Sport Lurate 100-88; lunedì 15 Playground-Sondrio 68-50; mercoledì 17 SB’83 Cermenate-Inverigo 79-76; giovedì 18 CDG Erba-Antoniana 56-57, Tavernerio-Tirano 69-67; venerdì 19 ore 21.30 Lomazzo-Alebbio 81-70, Mariano-Figino 59-68, Villa Guardia-Senna 81-43. Lunedì 15 recupero del 7° turno ore 21.45 Alebbio-Senna 86-89.

.

La classifica aggiornata del girone G

Villa Guardia 58; Inverigo 52; Tirano 46; Figino 42; Erba, Lurate 38; Tavernerio 32; Antoniana 26; Playground , Virtus Cermenate 22; Lomazzo, SB’83 Cermenate, Alebbio 20; Senna 18; Mariano 16; Sondrio 11.

Ai playoff promozione per la serie D 1° turno al meglio delle tre gare

Semifinali: Villa Guardia-Trecella, Inverigo-Baby Santos Milano

Accoppiamenti Playout salvezza al meglio delle tre gare

Figino-Luino, Erba-S. Benedetto Milano, Lurate Caccivio-Vismara Milano, Samarate-Tavernerio, Legnano-Antoniana Como, Brugherio-Playground Team Cantù, Busto Garolfo-Virtus Cermenate.

Retrocesse direttamente in Prima Divisione

Lomazzo, SB’83 Cermenate, Alebbio Como, Senna, Mariano Comense, Sondrio.