Basket Promozione: si è giocato il penultimo turno del girone G lombardo.

Basket Promozione: Villa Guardia è sicura del 1° posto, Mariano retrocede

Tempo di verdetti nel girone G del campionato di basket Promozione maschile. Con il successo contro l'Alebbio la capolista Villa Guardia si è assicurata in anticipo il primato precedendo Inverigo comunque qualificata per i playoff. Sul fondo torna a sperare Senna che oggi gioca anche il recupero contro l'Alebbio mentre piange il Mariano che retrocede con un turno d'anticipo. I verdetti restanti in settimana quando si giocherà, già da oggi, l'ultima giornata regolare.

Il cartellone del 14° turno di ritorno del girone G

Giovedì 11 Antoniana-Inverigo 57-61, Kaire Sport Lurate-Lomazzo 74-62, Sondrio-Tavernerio 53-59, SB’83-Virtus Cermenate 89-61; venerdì 12 Figino-Playground 63-60, Alebbio-Villa Guardia 77-86, Senna-Erba 71-60; sabato 13 ore 20.30 Tirano-Mariano 73-71.

La classifica aggiornata del girone G

Villa Guardia 54; Inverigo 52; Tirano 46; Figino 40; Erba, Lurate 38; Tavernerio 30; Antoniana 24; Playground 22; Virtus Cermenate, Alebbio 20; Lomazzo, SB’83 Cermenate 18; Mariano, Senna 16; Sondrio 12.

Così l’ultimo turno di regular season girone G

Domenica 14 Virtus Cermenate-Lurate; lunedì 15 Playground-Sondrio; mercoledì 17 SB’83-Inverigo; giovedì 18 Erba-Antoniana, Tavernerio-Tirano; venerdì 19 Lomazzo-Alebbio, Mariano-Figino, Villa Guardia-Senna.

Lunedì 15 recupero del 7° turno ore 21.45 Alebbio-Senna.