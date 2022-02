Basket Promozione Villa Guardia fatica ma torna al successo e in vetta 

Pallacanestro minors risultati

sofferta vittoria casalinga per il GSV che ha regolato un'ottima Antoniana solo nel finale per 68-62

E' già tornato in campo ieri sera il girone Como2 del campionato di basket Promozione maschile che ha aperto il 4° turno di ritorno. Apripista un derby lariano che metteva in palio punti pesanti per la classifica. A Villa Guardia ieri i padroni di casa reduci dalla prima sconfitta subita sul campo a Lurate cercavano di rialzarsi contro l'Antoniana Como. Farlo però per il GSV non è stato assolutamente facile anzi ha dovuto sudare per merito di un'Antoniana davvero in palla e indomita. Ospiti avanti nel primo quarto chiuso 17-22 poi i locali si sono ripresi andando al riposo lungo sul 36-30. Dopo l'intervallo però il GSV non è riuscito ad allungare anzi ha subito la rimonta dell'Antoniana che al 30' era sotto solo di 1 punto 42-41. Combattuti anche gli ultimi minuti con i padroni di casa che però sono riusciti a tenere a distanza gli ospiti e portare a casa una vittoria pesante che vale due punti e il momentaneo primato solitario aspettando i verdetti delle altre gare del girone in programma tutte venerdì 25.

Il cartellone del recupero del 4° turno di ritorno girone Como2

Mercoledì 23/2 ore 21.30 Villa Guardia-Antoniana 68-62; venerdì 25 ore 21,30 Gigante Inverigo-Kaire Sport Lurate, Alebbio-Albavilla, Senna-Cucciago.

La nuova classifica del girone Como2

GS Villa Guardia 22; Cucciago Bulls 20; Gladiatori Albavilla 16; Kaire Sport Lurate Caccivio 14; Gigante Inverigo, Alebbio Como, Antoniana Como 8; Senna 2.

Ecco il cartellone del prossimo turno, 5° di ritorno girone Como2

Giovedì 3/3 ore 20.20 Cucciago Bulls-Villa Guardia; venerdì 4 ore 21,30 Gigante Inverigo-Alebbio, Kaire Sport Lurate-Antoniana, Albavilla-Senna.