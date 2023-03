Basket Promozione: si è aperto il 4° turno di ritorno del girone G lombardo.

Basket Promozione: Villa Guardia sbanca Cermenate e aggancia il primo posto

Si è aperto ieri il 4° turno di ritorno del girone G del campionato di basket Promozione maschile che ha visto il successo del GS Villa Guardia che sbancando Cermenate per 60-86 ha agganciato momentaneamente in vetta il Gigante Inverigo che stasera gioca il derby con Erba. Successo pesante in trasferta anche per la Kaire Sport che archiviato il ko nel recupero casalingo contro Figino è andata ad espugnare il campo di Sondrio. A segno anche il Tavernerio che in casa ha domato il senna. Oggi si gioca a Lomazzo e Inverigo.

Questo il cartellone completo del 4° turno di ritorno del girone G

Giovedì 2 marzo Tavernerio-Senna 79-67, SB’83 Cermenate-Villa Guardia 60-86, Sondrio-Lurate 64-75; venerdì 4 Lomazzo-Figino, Inverigo-Erba; sabato 4 Tirano-Alebbio, Mariano-Antoniana; lunedì 6 Playground-Virtus Cermenate.

La classifica aggiornata del girone G

Il Gigante Inverigo, GS Villa Guardia 36; Tirano, Figino 30, CDG Erba 24; Tavernerio, Kaire Sport Lurate Caccivio 20; Alebbio Como 18; Antoniana Como 14 Virtus Cermenate, Lomazzo 12; SB’83 Cermenate, S. Ambrogio Mariano Comense 10; Senna, Playground Team 8; Sondrio 6.

Così il programma del 5° turno di ritorno girone G

Giovedì 9 marzo ore 21 Erba-Tavernerio; ore 21.15 Antoniana-Sondrio; venerdì 10 ore 21 Inverigo-Tirano; 21.15 Figino-Senna, 21.30 Lomazzo-Mariano, Villa Guardia-Lurate Caccivio; domenica 12 ore18 Virtus Cermenate-Alebbio; lunedì 13 ore 21.30 Playground Team-SB’83 Cermenate.