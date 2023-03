Basket Promozione: si è aperto ieri sera il 6° turno di ritorno del girone G lombardo.

Basket Promozione: Villa Guardia stoppa l'Antoniana e torna in vetta.. momentaneamente

Si è aperto ieri sera il 6° turno di ritorno del girone G del campionato di basket Promozione maschile con ben quattro anticipi interessanti. Copertina per il Villa Guardia che ha riscattato il ko nel derby con Lurate andando a sbancare il campo dell'Antoniana e riagganciando momentaneamente in vetta la capolista Inverigo che sarà in campo stasera. Colpo grosso pesante quello messo a segno dalla CDG Erba che ha sbancato Lurate Caccivio per 63-69 così come il Tavernerio ha espugnato Cermenate per 60-78. Brutta sconfitta invece per il Figino caduto sul campo del fanalino di coda Sondrio. Oggi si giocano altre tre gare mentre il cartellone si chiuderà domani con il posticipo Tirano-Lomazzo.

Il cartellone completo del 6° turno di ritorno del girone G

Giovedì 16 Antoniana-Villa Guardia 51-79, Kaire Lurate Caccivio-CDG Erba 63-69, SB’83 Cermenate-Tavernerio 60-78, Sondrio-Figino 66-57; venerdì 17 Senna-Playground Team , Alebbio-Inverigo, Mariano-Virtus Cermenate; sabato 18 ore 20.30 Tirano-Lomazzo.

La classifica aggiornata del girone G

Gigante Inverigo, GS Villa Guardia 38; Figino 34; Tirano 32, CDG Erba 30; Lurate Caccivio, Tavernerio 22; Alebbio Como 18; Antoniana Como 16; Lomazzo, 14; Virtus Cermenate, Mariano, Playground Team 12; SB’83 Cermenate 10; Senna, Sondrio 8.

Questo il programma del 7° turno di ritorno del girone G

Giovedì 23/3 SB’83-Antoniana, Erba-Virtus Cermenate, Tavernerio-Playground; venerdì 24 Lomazzo-Villa Guardia, Alebbio-Senna; sabato 25 Mariano-Lurate, Tirano-Sondrio; il 3 maggio Inverigo-Figino. Recupero domenica 19 Virtus Cermenate-Alebbio.