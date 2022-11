Basket Promozione: si è aperto ieri il 5° turno d'andata del girone G.

Basket Promozione: Villa Guardia vince il derby in rimonta a Lurate e resta in vetta da solo

Si è aperto ieri sera il 5° turno d'andata del campionato di basket Promozione. Nel girone G quello lariano, colpo grosso del GSV Villa Guardia che in rimonta e non senza poca sofferenza ha vinto il derby a Lurate Caccivio domando un'ottima Kaire Sport per 64-67. Nel convulso finale i locali hanno fallito la tripla del pareggio: GSV così festeggia vittoria, imbattibilità e momentaneo primato solitario.

Colpo corsaro anche per i giovani del CDG Erba che sono andati a vincere con autorità il derby sul campo del Tavernerio. Secondo referto rosa stagionale anche per l'Antoniana Como che ha sbancato Sondrio e per il Playground Team che ha vinto sul campo della matricola SB'83 Cermenate.

Oggi altre tre gare Alebbio-Virtus Cermenate, Mariano-Lomazzo, Senna-Figino mentre il cartellone si chiuderà domani con il big match Tirano-Inverigo.

Questo il cartellone del 5° turno d’andata

Giovedì 3 ore 21.15 Tavernerio-CDG Erba 48-69, Kaire Sport Lurate Caccivio-Villa Guardia 64-67, Sondrio-Antoniana Como 56-61, SB’83 Cermenate-Playground Team 54-61; venerdì 4 ore 21.30 Alebbio-Virtus Cermenate, Mariano-Lomazzo, Senna-Figino; sabato 5 ore 21 Tirano-Inverigo.

La classifica aggiornata del girone G

GSV Villa Guardia 10; Gigante Inverigo, Figino, Tirano 8; S. Ambrogio Mariano, CDG Erba 6; Tavernerio, Kaire Lurate, Antoniana Como, Playground Team 4; Alebbio, Lomazzo, Sondrio, SB'83 Cermenate 2; Virtus Cermenate, Senna 0.